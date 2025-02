O Famalicão quebrou finalmente o enguiço e voltou a vencer em casa, meio ano depois. No terceiro dérbi do Minho consecutivo, depois de Vitória de Guimarães e Gil Vicente, os famalicenses foram melhores do que o Moreirense durante os 90 minutos e mereceram ficar com os três pontos. Foi o quinto jogo consecutivo a pontuar e a manter a baliza a zero.

Depois de uma primeira parte viva, os golos apareceram finalmente na etapa complementar. Óscar Aranda abriu o caminho para a vitória e Sorriso deixou os adeptos de taxa arreganhada ao fazer o segundo, que permite aos de Famalicão subir 8º lugar.

Já os cónegos, depois de regressar às vitórias na jornada anterior, voltaram a marcar passo. Nos últimos dez encontros, a turma de Moreia de Cónegos ganhou apenas um, mantendo-se, ainda assim, na 11.ª posição.

Primeiro parte viva, mas sem golos

Famalicão e Moreirense chegavam a este encontro depois de moralizadoras vitórias na jornada anterior. A sintonia entre os dois emblemas manteve-se na hora de fazer os onzes para este encontro. Tanto Hugo Oliveira como César Peixoto trocaram apenas um jogador, promovendo regressos ao eixo da defesa. Mihaj voltou à titularidade famalicense, enquanto Marcelo fez o mesmo do lado da turma de Moreira de Cónegos.

Sem vencer em casa desde agosto de 2024 – 3.ª jornada, diante do Boavista – o Famalicão entrou melhor, com mais posse, mais agressiva sobre a bola e remetendo a formação cónega ao seu reduto. Os visitantes, depois de oito jogos sem ganhar, renasceram após o triunfo sobre os casapianos.

A primeira parte foi viva, com muitas chegadas à baliza, contudo faltaram as jogadas que causam frisson aos adeptos. Dinis Pinto, com uma bomba, aqueceu as mãos a Carevic, enquanto do outro lado, Sejk disparava muitas vezes, mas sempre ao lado. Gustavo Sá, pelos famalicenses, e Schettine, pelos cónegos, tentaram chegar ao golo de cabeça, falhando o alvo.

Aranda abriu caminho para o Sorriso famalicense

O sumo que faltou na primeira metade apareceu na segunda com o golo do Famalicão. Numa altura em que Sorriso estava no chão a pedir assistência, Aranda recuperou o esférico, tabelou com Gustavo Sá, meteu um túnel a Marcelo e disparou para o fundo das redes. Grande golo! Os locais continuavam melhores e acabaram por fazer o segundo numa excelente jogada coletiva.

O lance começou do lado esquerdo em Aranda, passou por Rafa Soares, chegou a Sejk que assistiu Sorriso para o golo. Festejavam os adeptos da casa que, finalmente, estavam perto de voltar a ver um triunfo famalicense.

Os treinadores foram mexendo nas equipas. Hugo Oliveira refrescando para manter a equipa viva e não a deixar adormecer à sombra do resultado. Já César Peixoto reforçava o ataque, passando a jogar com dois pontas de lança. Ainda assim, o Famalicão continuou melhor e, até ao final, manteve a baliza a zeros.

A FIGURA: Aranda (Famalicão)

Foi Óscar Aranda que ensinou à turma famalicense qual era o melhor caminho para chegar à baliza. O avançado espanhol inventou a jogada no primeiro golo e iniciou a do segundo. Aranda foi um causou muitas dores de cabeça à defensiva cónega.

O MOMENTO: Túnel de Aranda

A primeira parte teve mais Famalicão, várias aproximações à baliza, mas faltava golo. Aranda teve o condão de desbloquear o jogo. O avançado recebeu o esférico à entrada da área e depois de fazer um túnel a Marcelo, rematou em jeito para golo. Excelente jogada.

POSITIVO: Primeira vitória caseira de Hugo Oliveira

Ao décimo jogo no comando técnico do Famalicão, Hugo Oliveira conseguiu, finalmente, o primeiro triunfo dentro de portas. Desde agosto de 2024 que os famalicenses não venciam no seu estádio, conseguiram esta noite.