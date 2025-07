Óscar Aranda vai falhar o arranque da temporada do Famalicão depois de ter sofrido uma entorse no joelho direito que ditou uma lesão do ligamento cruzado anterior.

O clube anuncia que o jovem avançado espanhol vai ficar afastado da competição «por tempo indeterminado», mas adianta que o jogador vai ser «operado nas próximas semanas», estando a data «dependente da evolução da inflamação, com vista a prevenir complicações futuras».

Aranda foi titular e somou os 90 minutos nos testes frente à equipa de sub-23 (6-1) e frente ao Celta de Vigo (2-0).

Na época passada, o avançado de 23 anos foi o jogador com mais minutos no Famalicão, com um total de 35 jogos, nos quais marcou nove golos e fez três assistências.