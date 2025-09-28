O Famalicão fez diversas tentativas para chegar à vitória, criou inúmeras ocasiões, mas a eficácia parece ter ficado em casa e acabou a dividir os pontos. O Rio Ave foi ao Minho com um bloco baixo, apostando apenas nas transições, e saiu com o quinto empate da temporada. Foi um jogo vivo, com bastante emoção, e onde só faltaram os golos.

Pedro Bondo foi a principal ausência na equipa de Hugo Oliveira. O defesa esquerdo foi operado de urgência a uma apendicite e foi substituído por Rafa Soares. Do lado dos vilacondeneses, Sylaidopoulos fez três as alterações em relação ao empate com o Benfica. Saltaram para o onze Clayton, André Luiz e Lomboto e passaram à condição de suplentes Spikic, Marc Gual e Brabec.

O Famalicão mandou nos primeiros 45 minutos. A formação minhota assumiu por completo as despesas do jogo e esteve mais vezes perto de marcar. Já O Rio Ave apresentou-se num bloco baixo, apostando nas transições rápidas de André Luiz, o único que conseguia incomodar a baliza local. E a primeira oportunidade clara do encontro até foi da turma rioavista. André Luiz ganhou em velocidade pela direita, mas não evitou a mancha de Carevic.

A resposta famalicense foi imediata. Van de Looi viu Sorriso solto no segundo poste e endossou-lhe o esférico. A cabeçada do extremo foi parada com os pés por Miszta. Logo a seguir, Gil Dias também apareceu sozinho no segundo poste a rematar ao lado. O jogo estava vivo e André Luiz voltou a ligar o turbo, no entanto o destino da jogada foi o mesmo: parada de Carevic. A fechar a primeira parte, Elisor assistiu Sorriso para um cabeceamento ao lado quando estava completamente solto.

Depois das expetativas criadas com a boa primeira parte, a segunda acabou por desiludir. Houve muitas paragens, muitas mais perdas de bolas e quase nenhuma ocasião flagrante de golo. O jogo só animou na parte final. Primeiro, Van de Looi rematou de fora da área e a bola a tirar tinta ao ferro da baliza rioavista. Logo de seguida, foi Gustavo Sá a rematar e o esférico, novamente, a bater no poste. Em cima do minuto 90, Abubakar deu, finalmente, uma alegria aos adeptos ao marcar o golo que daria o triunfo. No entanto, o lance acabou invalidado, pelo VAR, por fora de jogo do avançado. A divisão de pontos acabou por acontecer.

A FIGURA: Miszta (Rio Ave)

Que grande jogo do guarda-redes do Rio Ave! O polaco foi chamado diversas vezes a intervir e o destino foi sempre o mesmo: o esférico não passou a linha de golo. Miszta parou, pelo menos, meia dúzia de oportunidades claras de golo do Famalicão. Fantástica exibição a valer um precioso ponto.

O MOMENTO: Bolas no poste

A segunda parte não foi tão bem jogada, mas, ainda assim, o Famalicão dispôs de duas excelentes ocasiões para poder marcar. Em ambos os casos, o ferro direito da baliza vilacondense impediu o golo. Van de Looi e Gustavo Sá foram os autores dos remates.

POSITIVO: Gustavo Sá (Famalicão)

Excelente exibição do médio famalicense, voltando a ser o maestro da equipa. Gustavo Sá pautou todo o jogo do Famalicão e raramente teve uma decisão errada. Esteve perto de marcar no segundo tempo. Bateu no peito à entrada da área e rematou ao poste.