A igualdade no dérbi do Minho, num jogo intenso e emotivo, pode tirar os guerreiros do pódio. O Sp. Braga, tal como Benfica e FC Porto, não passou em Famalicão, que já não perde em casa desde dezembro, e pode cair para o 4.º lugar – em caso de triunfo dos dragões frente ao Estrela.

Os famalicenses marcaram cedo, por Justin de Haas, na transformação de uma grande penalidade, numa primeira parte dominada pelos locais. A resposta bracarense surgiu apenas no segundo tempo, quase sempre por iniciativas individuais de Roger, e chegou ao empate num autogolo de Rodrigo. A divisão de pontos acaba por se ajustar.

Penálti a abrir

Carlos Carvalhal fez apenas uma alteração depois do triunfo em casa do Estoril. Fran Navarro regressou à equipa cinco jogos depois e tirou da convocatória o jovem Afonso Patrão. Já Hugo Oliveira mudou quase meia equipa após o desaire no Dragão. O técnico fez alterações em todos os setores da equipa. Na defesa saíram Calegari e Mihaj, no miolo Topic e no ataque Aranda (castigado) e Sejk. Foram a jogo Rodrigo Pinheiro, Leo Realpe, Mathias de Amorim, Gil Dias e Elisor.

O Famalicão não podia pedir melhor início de partida. Falha de Racic no meio-campo, Elisor aproveitou para se tentar isolar e foi rasteirado por Paulo Oliveira. João Gonçalves apontou para a marca de grande penalidade, corrigiu para livre fora da área e, depois, alertado pelo VAR, acabou por assinalar penálti. Chamado à conversão, Justin de Haas não tremeu e colocou os locais em vantagem.

Os guerreiros parecem ter acusado o golo e, apesar do domínio e da posse de bola, não conseguia acercar-se com perigo da baliza à guarda de Carevic, que não teve grande trabalho no primeiro tempo. O mesmo não se pode dizer de Hornicek que, em cima do descanso, teve de se aplicar para evitar o golo famalicense, ganhando no frente a frente com Elisor.

Azar de Rodrigo Pinheiro

Carvalhal não gostava do que via e deixou três no balneário. Paulo Oliveira, Racic e Gharbi, todos amarelados, foram ao banho mais cedo e Bambu, Roger e Gorby foram a jogo. O treinador dos bracarenses esperou mais 15 minutos para trocar Navarro por El Ouazzani. Roger era o jogador inconformado dos guerreiros e o único que conseguia criar desequilíbrios.

Começou nos pés dele o golo do empate. Bola nas costas da defesa famalicense, Rafa Soares falha o corte, o esférico sobra para Roger que cruza atrasado e acaba por ser Rodrigo Pinheiro a marcar na própria baliza. Azar do lateral do Famalicão e alegria arsenalista. Logo depois, os locais podiam ter voltado para a frente do marcador. Rodrigo Pinheiro conduziu um contra-ataque de quatro para dois, entregou a Gil Dias que, já no interior da área, rematou à figura de Hornicek.

Até ao final o jogo ficou partido e qualquer uma das equipas podia ter marcado. Já nos descontos, Sejk entra na área e remata para boa defesa de Hornicek. No canto do cisne, El Ouazzani falhou escandalosamente de baliza aberta. O marroquino não acertou no esférico e deixou dois pontos em Famalicão.