O Sp. Braga ultrapassou o Famalicão e subiu ao 5.º lugar do campeonato. Com uma boa segunda parte, um golo de Pau Vitor garantiu os três preciosos pontos e um triunfo difícil. Ricardo Hora abriu o marcador na primeira parte, mas em cima do descanso Zabiri voltou a empatar tudo. No entanto, a vitória guerreira no dérbi do Minho acabou por surgir a um quarto de hora do fim.

Hugo Oliveira mudou apenas uma peça no onze depois do empate em Moreira de Cónegos. O técnico mexeu no centro da defesa, trocando Ibrahima Ba por Leo Realpe. Já Carlos Vicens fez mais alterações em relação ao triunfo em Arouca. Saíram Vítor Carvalho, Florian, Dorgeles e El Ouazzani e entraram João Moutinho, Arrey Mbi, Fran Navarro e Gabri.

A primeira metade foi equilibrada, jogada longe das balizas, mas, ainda assim, com momentos interessantes e com bom futebol. Os bracarenses marcaram primeiro, no entanto foram os locais a estar primeiro perto do golo. Zabiri apareceu solto na frente e rematou para defesa segura de Hornicek. Do outro lado, Fran Navarro imitou o opositor e, em boa posição, rematou para defesa apertada de Carevic.

Sp. Braga marca, Famalicão responde e empata



Os guerreiros do Minho, que tinham mais bola, adiantaram-se no marcador perto do minuto 25. Ricardo Horta, assistido por Victor Gomez, apareceu à entrada da área a rematar para a baliza. O esférico desviou em Rodrigo Pinheiro, enganou o guardião famalicense e só parou no fundo das redes.

A resposta local surgiu em cima do descanso após bela jogada coletiva. Gil Dias, com um passe picado, descobriu Gustavo Sá no miolo de terreno. O médio desmarcou na área Sorriso, que cruzou para o segundo poste onde apareceu Zabiri a faturar. O campeão do mundo de sub-20 marcava pelo segundo jogo consecutivo.

Reentrada guerreira

Os bracarenses reentraram melhor, mas acentuaram o domínio após as entradas de Zalazar e de Grillitsch. Os famalicenses começaram a ter dificuldade em sair para o ataque e quase não passavam do meio-campo. Os guerreiros iam somando diversos remates perigosos que, ou saíam perto dos postes, ou Carevic resolvia.

O Sp. Braga, depois de muito tentar, acabou por chegar ao golo perto da meia hora da segunda metade. Cruzamento da direita, confusão na área e Victor Gomez acaba por assistir Pau Vitor para o golo. O avançado espanhol, depois de ficar na frente de ataque no lugar de Navarro, a marcar o seu segundo golo no campeonato.

Até ao final, o Famalicão tentou tudo para chegar à igualdade e até podia ter conseguido. Contudo, ainda antes, Pau Vitor viu Carevic negar o golo após desvio ao primeiro poste. Do lado dos da casa, a maior perdida foi de Zabiri. Elisor, com um pontapé de bicicleta, obrigou Hornicek a fazer defesa apertada. O avançado marroquino, com a possibilidade de recarregar para golo, falhou o remate quando tinha a baliza escancarada. O triunfo acaba por ser justa pela boa segunda parte bracarense.