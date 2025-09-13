FIGURA: Pote (Sporting)

Um golo e uma assistência no regresso a Famalicão. Pedro Gonçalves lembrou aos adeptos famalicenses como fazia quando jogava no Minho. Na primeira parte, apareceu isolado, aguentou a carga de Ba e empatou a partida. Já na segunda metade, conseguiu assistir Suárez para o golo da vitória. Foi sempre dos leões em maior destaque e dos mais combativos.

MOMENTO DO JOGO: Reação em cinco minutos

Depois de perder com o FC Porto, era importante começar na frente para restaurar os níveis de confiança. Contudo, não foi isso que aconteceu, mas a resposta leonina ao golo sofrido foi enérgica e imediata, fazendo com que o nível de ansiedade do leão não tolhesse a equipa.

OUTROS DESTAQUES

Luis Suárez (Sporting)

Foi um golo que valeu três preciosos pontos ao Sporting e o restaurar da confiança perdida no clássico. Suárez marcou na primeira parte, mas acabou por ser apanhado nas teias do fora de jogo. No entanto, à segunda tentativa não perdoou e deu o triunfo aos leões. Boa exibição do colombiano.

Gustavo Sá (Famalicão)

Voltou a marcar e a mostrar a influência que tem no Famalicão. O internacional sub-21 esteve sempre muito ativo, embora não tenha gozado da liberdade que costuma ter noutras partidas. Ainda assim, apareceu bem a finalizar para o golo e deu muita vida ao ataque famalicense.