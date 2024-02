O Famalicão anunciou esta segunda-feira que vai reembolsar os adeptos que compraram bilhetes para receção ao Sporting, jogo da 20.ª jornada da Liga que, como se sabe, foi adiado devido à falta de policiamento no passado sábado.

Numa altura em que ainda não é conhecida a nova data para a realização do jogo, o clube de Vila Nova de Famalicão anunciou que vai avançar com o reembolso dos bilhetes adquiridos na loja do clube.

No caso dos bilhetes comprados nas plataformas digitais, os adeptos terão de pedir o reembolso às respetivas plataformas, tal como os que compraram bilhetes ao Sporting que também já anunciou que vai avançar com reembolsos.