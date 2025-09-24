Yassir Zabiri, avançado de 20 anos, integra a convocatória de Marrocos para o Mundial de sub-20, a disputar no Chile. Em Famalicão desde 2024, Zabiri totaliza nove jogos na equipa principal, três dos quais nesta época, sempre a partir do banco (AVS, Sporting e Santa Clara).

Marrocos integra o Grupo C, na companhia de Espanha (28 setembro), Brasil (2 outubro) e México (4 de outubro). Pela seleção sub-20, Zabiri totaliza 14 golos em 23 jogos.

No Europeu de sub-21, o Famalicão foi o segundo clube mais representado, graças à presença de Gustavo Sá, Mathias de Amorim e Rodrigo Pinheiro (Portugal), Otar Mamageishvili (Geórgia), Otso Liimatta (Finlândia) e Václav Sejk (Chéquia).

