O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, pediu neste domingo esclarecimentos sobre o caso da criança que foi obrigada a despir a camisola do Benfica para assistir ao jogo das águias numa bancada destinada a adeptos do Famalicão.

O elemento do Governo classifica o gesto como uma ação de «intolerância implacável».

«Esta criança foi vítima de intolerância implacável num estádio de futebol por parte de representantes do promotor do jogo. Foi ainda submetida à indignidade de ficar semi-despida para que pudesse continuar a assistir ao jogo», escreveu o secretário de Estado do Desporto.

«Este incidente impõe o maior protesto. As entidades envolvidas têm de prestar esclarecimentos pelo sucedido», acrescentou, numa publicação nas redes sociais.

