Gustavo Assunção, médio do Famalicão, jogou de luto frente ao Benfica devido à morte do avô paterno.

Nicácio da Silva morreu aos 80 anos, vítima de covid-19, revelou no Facebook Paulo Assunção, ex-jogador do FC Porto e pai de Gustavo Assunção.

Gustavo Assunção prestou tributo ao avô através de uma publicação no Twitter.

Descanse em paz Sr. Nicácio , muito obrigado por tudo vô nunca vou esquecer suas incríveis histórias e aventuras que me contava , sempre com ensinamentos.

Te amo. Até sempre ❤️ pic.twitter.com/WwAjaTMSbB — Gustavo Assunçao (@gustavohen77) July 9, 2020

Após o jogo, em declarações na flash interview, João Pedro Sousa, técnico do Famalicão, enviou uma mensagem de força futebolista. «Queria começar por deixar um abraço ao Gustavo Assunção. Uma hora antes do jogo perdeu um familiar muito próximo. Queria mandar um abraço ao pai do Gustavo e a toda a família do Gustavo. Depois de ver o miúdo dar uma resposta destas depois de um acontecimento destes, o Gustavo é uma máquina. Um abraço muito forte.»