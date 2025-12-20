Antevendo a visita ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica, Gustavo Sá, médio do Famalicão, garante uma equipa focada nos três pontos, mesmo que pela frente vá ter «uma das melhores equipas em Portugal e que está a viver um grande momento».

Apesar das dificuldades esperadas, os minhotos pretendem manter-se fiéis ao seu plano de jogo habitual. «Vamos defrontar um adversário sempre difícil, num estádio sempre difícil, mas não vamos abdicar das nossas ideias. Sabemos que vai ser muito complicado, mas vamos lá para conquistar os três pontos», vincou o internacional sub-21 português.

«Temos uma ideia de jogo, o nosso ADN. Independentemente do estádio em que jogarmos, vamos seguir as nossas ideias. Assim ficamos mais perto da vitória em todos os jogos», acrescentou Gustavo Sá, dando o recente jogo no Dragão, para a Taça de Portugal, como exemplo, pese embora a derrota por 4-1, «um resultado superexagerado que não merecíamos de todo».

«A primeira parte foi nossa, o próprio estádio e a equipa do FC Porto sentiram-no. Lutámos até ao fim pela vitória. Fazemos isso contra todos os adversários e o jogo com o Benfica não vai ser uma exceção. Vamos mostrar o que somos como equipa», atirou o jogador.

A viver uma época positiva, com quatro golos e uma assistência nas primeiras 14 jornadas da Liga, Gustavo Sá diz-se confortável «em qualquer posição do meio-campo», agradecendo os «melhores feedbacks possíveis» dados pelo treinador, Hugo Oliveira.

O Famalicão visita a casa do Benfica, na segunda-feira (20h45), para a 15.ª jornada da Liga.