Gustavo Sá, jogador do Famalicão, em declarações à Sport TV, depois do empate, em casa, diante do FC Porto (1-1), este sábado, em jogo da 13.ª jornada da Liga:

Foi preciso saber sofrer para conquistar este ponto?

- Sabíamos que ia ser esse tipo de jogo contra um dos três grandes, sabíamos que ia ser um golo de sofrimento como é sempre, como foi contra o Benfica no início ou como o Sporting. Conseguimos levar um ponto, estamos contentes. Tivemos um penálti, podíamos ter feito o 2-1 e levar os três pontos. Soubemos sofrer e isso foi o mais importante, foi isso que o Ricardo [Silva] nos tentou incutir durante a semana e estamos contentes pelo ponto. Saímos também com o sentimento que podíamos levar mais dois pontos, mas é o futebol, acontece. Falhámos um penálti, mas estamos preparados para a próxima.

O FC Por conseguiu condicionar-vos na primeira parte, o que mudou na segunda parte?

- Sabíamos que o FC Porto é uma equipa muito pressionante, como são a maior parte das equipas da nossa liga. Sabíamos que o jogo ia passar pouco por mim e pelo Zaidu. Tentámos ser os mais criativos da equipa, mas sabíamos que isto ia acontecer e preparámo-nos para isto. Acho que estivemos mito bem nos duelos contra uma equipa muito forte nesse aspeto.

Não foi uma semana fácil para vocês [saída de Armando Evangelista], como é que foi para vocês?

Sabíamos que ia ser uma semana delicada, mas estamos preparados para o Ricardo e todo o staff do Famalicão. Estamos muito gratos a eles todos por nos terem ajudado e por nos terem conseguido incutir o que nos faltava um pouco. Estamos também muito gratos ao mister Armando por tudo o que nos ensinou. Agora é o início de uma nova fase e temos de nos preparar ao máximo para isso. Este jogo não foi só a qualidade individual do Famalicão, foi também o coletivo.