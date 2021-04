O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota frente ao FC Porto (3-2), em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Faltou à equipa entrar bem nas duas partes?] «É nítida a forma como o FC Porto entrou, nós não entrámos bem. Fisicamente eles são muito mais fortes disso, e tirou vantagem disso. Sabíamos que ia ser assim. Com bola, onde podíamos contrair o FC Porto, sofremos uma pressão muito grande e não conseguimos ser iguais a nós, por mérito do FC Porto. Com bola sei que a equipa consegue fazer mais e melhor. A equipa acreditou, lutou, conseguiu reduzir. É um resultado que se aceita. Agora temos de olhar para a nossa vida daqui para a frente.

[Onze sem avançado fixo] Não, isto é uma leitura muito fácil: hoje o Ivo Vieira é um burro de primeira por ter jogado sem avançado, mas se tivesse ganho era um iluminado. A ideia era acrescentar um homem no meio, atrair o Jaime, que é muito forte, e ganhar espaço ao FC Porto no meio. Estamos há aqui um mês e meio e os jogadores estão muito focados no jogo interior e de bola no pé. Temos de ter mais alternância. Mas a ideia foi essa, ganhar superioridade no meio. Mas nem sempre as ideias que levamos para o jogo surtem efeito.

[Luta pela permanência nos últimos quatro jogos] Acreditava fielmente que podíamos estar mais confortáveis, mas estamos numa posição delicada. Mas mesmo assim, se ganharmos os próximos dois jogos conseguiremos o objetivo da permanência. Este jogo sabíamos que ia ser muito difícil. O problema aqui é o que vem para trás, como no jogo passado, em que empatámos depois de estar a ganhar 2-0. Temos de perceber, e eu principalmente, que no momento em que estamos temos de agarrar cada momento do jogo com unhas e dentes e com a maior concentração possível. Não podemos andar aqui a pensar que já conquistámos alguma coisa. Hoje viemos aqui tentar ganhar, mas o FC Porto foi mais forte e ganhou com mérito.»