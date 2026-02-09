Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, estava satisfeito com a exibição da equipa no segundo tempo. Disse que foi preciso capacidade mental para dar a volta ao marcador, mas salienta que é um justo vencedor.

Análise ao jogo.

Só conta o resultado final. Sabíamos que ia ser um jogo difícil porque os jogos com equipas que estão na cauda da tabela, são muito fechados. Nem sempre tivemos critério durante a primeira parte. Na segunda tivemos mais energia, acabámos por sofrer, mas a equipa soube dar a resposta. A equipa teve coragem e acabámos por ser uns justos vencedores. Mostramos maturidade por saber que o jogo só se ganha quando acaba.

Entrada de Joujou foi fundamental?

Nestes momentos em que as equipas estão mais baixas é preciso trazer o talento individual. Foi importante trazer essa energia e isso mostra a qualidade do grupo. Neste jogo houve mais estreias e este grupo mostra mais uma vez a qualidade. Estreamos mais dois jovens e é uma equipa que quer dar alegria aos adeptos. Este jogo foi a demonstração que a força mental tem tanta importância como a capacidade técnica. Quisemos baixar o Gil Dias para trazer combinações com o Sorriso. Sabia que íamos ter mais chegada e o Pedro Bondo já tinha amarelo. O AVS veio cá para defender e ver o que conseguia quando saísse. Merecíamos fazer mais golos, mas somos justos vencedores.