Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 3-0 frente ao Estoril:

«Dar uma palavra à equipa técnica pelo trabalho fantástico que fizeram e é algo que não quero que se repita porque é mais difícil estar lá em cima do que lá me baixo. Sobre o jogo, os jogos têm 90 minutos e são para serem ganhos nesse tempo e não no princípio ou no fim. Sabíamos o que queríamos deste jogo e sabíamos que íamos jogar contra uma equipa de qualidade.

Sabíamos que tínhamos de ser muito rigorosos taticamente e os jogadores foram inexcedíveis, levando o jogo para aquilo que queríamos. Sabíamos que se cumpríssemos o plano de forma correta que íamos fazer golo e que depois tudo ia ser mais fácil. Acho que foi o rigor tático que nos permitiu manter o jogo equilibrado até ao momento em que fizemos o golo e depois tiramos proveito do espaço que tivemos. Realçar o facto de não sofrer golos.

[pensam em voos mais altos?] Sim, dento daquela máxima do trabalho com desenvolvimento coletivo e individual. Acreditamos que o resultado é a consequência desse trabalho. Trabalhamos para dar alegria aos nossos adeptos e estamos a tornar a nossa casa uma fortaleza. Os adeptos já jogam lado a lado connosco. Continuar a trabalhar e sabemos que estamos mais perto de ganhar se continuarmos com esta ligação emocional. Acho que vamos terminar felizes com o lugar que nos calhar na tabela e orgulhosos.

[exibições de Sorriso e Aranda] Eles estavam a festejar um golo que nem era deles e isso diz um pouco o ambiente da equipa. O sentido coletivo com muito sentimento e ficamos felizes quando é o outro a fazer golo. Hoje lançamos o Pedro Bondo na I Liga, jogador que vem de uma realidade competitiva diferente. Há ainda mais jogadores que vão ganhar espaço na equipa, mas a força desta equipa é o coletivo».