Hugo Oliveira: «A vitória é justíssima e é de uma equipa competente»
Treinador do Famalicão satisfeito pelas duas vitórias consecutivas sem sofrer golos
Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, estava satisfeito com a segunda vitória consecutiva, sem sofrer golos. O técnico afirmou que o jogo podia ter-se complicado, mas que os famalicenses o tiveram sempre na mão.
Análise ao jogo
Tem de se marcar mais golos do que o adversário para se ganhar. Foi um jogo que se podia ter tornado difícil porque jogar com equipas que jogam com as linhas muito recuadas e se não tivermos a capacidade bem assente, manter a serenidade e procurar os caminhos certos, ia ser mais difícil. Durante todo o jogo tivemos a capacidade de o ter na mão. A vitória é justíssima e é competente.
Duas vitórias seguidas depois de quatro derrotas
O futebol é feito de resultado e de fases, mas mesmo numa má fase, quem acredita no processo, consegue o que merece. Os jogadores acreditam na ideia e isso acaba por trazer resultados. Foi um jogo sólido em termos ofensivos, voltamos a não sofrer golos, e isso deixa-me orgulhoso.
Ainda vai ao mercado?
Todos os treinadores querem ter os melhores jogadores. Eu quero olhar para dentro e potenciar os que temos. Somos um clube estável, que sabe o que quer, e essa estabilidade permite-nos trabalhar bem.