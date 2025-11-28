O Famalicão visita Moreira de Cónegos este sábado (15h30) em jogo da 12.ªjornada da Liga e o treinador Hugo Oliveira, na antevisão do jogo, destaca a «muita juventude» do seu plantel face à maior experiência do adversário.

Quer ir ver o Moreirense-Famalicão à borla?

O Famalicão tem mais pontos conquistados fora (11 e ainda não perdeu) do que em casa (oito)

«Fora ou em casa, as duas equipas estão a fazer um campeonato extremamente positivo, com processos consistentes dentro do que é o contexto do futebol em Portugal.»

Maior experiência do Moreirense

«Os jogadores estão no clube há algum tempo e conhecem bem a casa e, depois, fizeram um upgrade com jogadores de qualidade. O Moreirense com muito mais experiência e matreirice e nós com muita juventude e a nossa forma de estar vincada. Estão reunidos os condimentos para um bom espetáculo, dentro e fora do campo.»

Vitória na Taça sobre o Estoril

«Podemos estar confiantes no futuro, mas há muito a fazer e a corrigir. Vivemos o jogo com os olhos na baliza do adversário, mas o jogo tem vários momentos, com e sem bola. As equipas boas não são boas só a atacar».

Vitória de Portugal no Mundial Sub-17

«Um feito fantástico sobretudo dos miúdos e do selecionador Bino [Maçães] e importante na motivação de quem quer sonhar com uma carreira no futebol. É fruto do trabalho na formação do futebol português, mas temos também que lembrar o passado e todos os que contribuíram para isso e destaco aqui o professor Carlos Queiroz. Tudo começou aí.»

Boletim clínico

Beney, Óscar Aranda e Abubakar continuam lesionados e estão fora das opções.