Hugo Oliveira aposta na juventude para contrariar a «matreirice» do Moreirense
Treinador espera «um bom espetáculo» no duelo da 12.ª jornada que está marcado para este sábado
Treinador espera «um bom espetáculo» no duelo da 12.ª jornada que está marcado para este sábado
O Famalicão visita Moreira de Cónegos este sábado (15h30) em jogo da 12.ªjornada da Liga e o treinador Hugo Oliveira, na antevisão do jogo, destaca a «muita juventude» do seu plantel face à maior experiência do adversário.
Quer ir ver o Moreirense-Famalicão à borla?
O Famalicão tem mais pontos conquistados fora (11 e ainda não perdeu) do que em casa (oito)
«Fora ou em casa, as duas equipas estão a fazer um campeonato extremamente positivo, com processos consistentes dentro do que é o contexto do futebol em Portugal.»
Maior experiência do Moreirense
«Os jogadores estão no clube há algum tempo e conhecem bem a casa e, depois, fizeram um upgrade com jogadores de qualidade. O Moreirense com muito mais experiência e matreirice e nós com muita juventude e a nossa forma de estar vincada. Estão reunidos os condimentos para um bom espetáculo, dentro e fora do campo.»
Vitória na Taça sobre o Estoril
«Podemos estar confiantes no futuro, mas há muito a fazer e a corrigir. Vivemos o jogo com os olhos na baliza do adversário, mas o jogo tem vários momentos, com e sem bola. As equipas boas não são boas só a atacar».
Vitória de Portugal no Mundial Sub-17
«Um feito fantástico sobretudo dos miúdos e do selecionador Bino [Maçães] e importante na motivação de quem quer sonhar com uma carreira no futebol. É fruto do trabalho na formação do futebol português, mas temos também que lembrar o passado e todos os que contribuíram para isso e destaco aqui o professor Carlos Queiroz. Tudo começou aí.»
Boletim clínico
Beney, Óscar Aranda e Abubakar continuam lesionados e estão fora das opções.