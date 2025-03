Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro com o Sporting para a 26ª jornada da Liga, perspetivando um jogo «extremamente difícil» para este sábado em Alvalade.

«Esperamos muitas dificuldades, num jogo extremamente difícil, perante o campeão nacional, que joga sempre para ganhar. Esperamos um jogo difícil, mas que é um bom jogo para nós, um jogo para tentarmos impor o nosso jogo, como tentamos sempre», afirmou o líder do Famalicão em conferência de imprensa.

No entanto, o treinador apelou à identidade da sua equipa para contrariar os leões. «Olhar para os nossos princípios, somos uma equipa coletivamente forte e esse é o objetivo, chegarmos aos jogos preparados. Queremos chegar a Alvalade e disputar o jogo», reforçou.

«O Famalicão não é a equipa que queima tempo, que atira bolas para o campo, que manda guarda-redes cair. Tentamos atacar, criar situações», referiu.

O técnico deu o exemplo da derrota com o Benfica (2-0) para evidenciar a maturidade da equipa. «As equipas sólidas são as que sabem perder e que rapidamente voltam ao seu perfil».

Em relação à luta pelos lugares europeus, o treinador refere que só lhe foi pedido um objetivo, «desenvolver a equipa e os atletas». Sobre a arbitragem, afirma confiar «muito nos árbitros portugueses».

Famalicão, nono classificado com 34 pontos, joga este sábado com o líder Sporting, com 59 pontos, em Alvalade, às 20h30. Pode acompanhar tudo no AO MINUTO do Maisfutebol.