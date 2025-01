Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, revelou que a sua equipa gosta de desafios como vai ser o encontro desta sexta-feira frente ao Benfica, o jogo de abertura da 18.ª jornada da Liga que tem início marcado para as 20h15.

«Vai ser um jogo difícil com um adversário muito forte e que está num bom momento. Sabemos que, a jogar em casa, está melhor quando está a ganhar e, por isso, temos de fazer tudo para contrariar isso mesmo. Mas nós gostamos de desafios e também estamos a melhorar no nosso processo», destacou o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

O treinador salientou a importância da paragem do campeonato para que a equipa pudesse «dar continuidade ao assimilar de processos», elogiando o desempenho demonstrado pelos jogadores neste período. «Foi importante ter este tempo. Deu-nos espaço para dar continuidade aos processos. Ter duas semanas para trabalhar foi muito positivo. Aproveitámos para tocar em alguns pontos em que é preciso tempo. Criámos ainda dois jogos e foi bom para pôr em prática as ideias», esclareceu.

Hugo Oliveira, satisfeito com a exibição frente ao Casa Pia (1-1), na última jornada, explicou ainda que o objetivo no Estádio da Luz passa por «encontrar uma forma de colocar o jogo dos famalicenses por cima». «O nosso objetivo é ser mais efetivo do que o adversário. Ninguém joga sozinho. Estudamos e depois tentamos encontrar forma de colocar o nosso jogo por cima. Obviamente que sabemos que é um adversário fortíssimo, que joga em casa, com uma dinâmica de vitória e com a conquista de um troféu. Mas não deixamos de ter as nossas ideias e os nossos caminhos bem definidos», afirmou.

Quanto ao calendário apertado do Benfica, Hugo Oliveira desvalorizou, admitindo que gostaria que o do Famalicão fosse similar. «Um clube como o Benfica só está bem quando está em todas as frentes. Só vive bem a ganhar como são os grandes clubes. Não acredito que a distância de jogos seja algo negativo. Têm de estar habituados a esta carga. Quem nos dera a nós ter esse número de jogos e exigência. É o caminho dos grandes clubes. Não vai ser um problema para eles e não vai ser, seguramente, algo que vamos olhar como positivo para nós», frisou.

Em relação à ausência de Di María [já confirmada por Bruno Lage] para este encontro, o treinador do Famalicão garantiu que preferia que o extremo argentino estivesse disponível. «Somos um clube que gosta do jogo, do talento. Queremos jogar contra os melhores. E ter o Di María no nosso campeonato é algo muito positivo. Gostaríamos de jogar contra os melhores e o Di María é dos melhores», destacou ainda.