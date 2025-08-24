Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em conferência de imprensa, depois do empate sem golos na receção ao Gil Vicente, em jogo da 3.ª jornada da Liga:

«Foi um jogo competitivo e equilibrado. Apesar ter não ter tido golos, não deixou ser um bom espetáculo. Duas equipas que se tentaram anular, quebrando os caminhos. Sentimos dificuldade para encontrar outros caminhos e em alguns momentos ficámos frustrados. Corrigimos ao intervalo e surgimos melhor, criando algumas situações. Temos de continuar a evoluir, para criar mais coisas. Tivemos oportunidades para fazer golos, mas não conseguimos».

Famalicão ainda não perdeu e ainda não sofreu golos

«Defensivamente, fomos competentes frente a uma boa equipa, que fez com que o jogo fosse equilibrado. O resultado final é justo, mas não nos deixa satisfeitos. Continuamos sem perder, sem sofrer golos e com um sentimento de grande solidez fora e dentro do campo. Com esta atitude, certamente seremos melhores».