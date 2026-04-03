Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, deixa vários elogios ao FC Porto e refere que a equipa vai jogar igual a si própria na deslocação ao Estádio do Dragão, com o objetivo de conquistar pontos no jogo marcado para sábado às 20h30, a contar para a 28.ª jornada da Liga.

Dificuldade da deslocação

«Vamos jogar em casa daquele que é, ao olhar para a tabela, o maior candidato ao título. Esperamos um jogo difícil, muito difícil, mas queremos ser nós próprios e retirar coisas do jogo, que é retirar pontos, é ganhar.»

FC Porto agressivo e com muita qualidade

«É a equipa que está mais próxima de o ser [campeã], que sabe que cada jogo pode estar mais perto do seu objetivo. Tem muita qualidade individual, uma ideia de jogo agressiva e muito objetiva.»

Mesma personalidade

«Não vamos deixar de ser nós próprios por jogar no Dragão. Olhamos para as nossas forças, para a nossa organização e queremos usar as nossas armas.»

Famalicão ainda não pontuou contra os ‘grandes’

«É mais um desafio, mais um ponto aliciante. Queremos ganhar o jogo e conquistar pontos, como em todos os jogos.»

Equipas mais fortes

«Acredito que estamos mais fortes do que nos últimos jogos com o FC Porto, mas também acho que eles estão mais fortes. Fizeram um janeiro muito inteligente e têm muitas alternativas.»

Renovação é reflexo do trabalho

«Pelo contrário, a renovação veio com muita naturalidade e é a demonstração de que o plano está bem definido. O Famalicão está melhor, mais preparado e trabalhamos todos no mesmo sentido, com foco no desenvolvimento e crescimento.»

Evolução da equipa está relacionada com a estabilidade

«Estamos a viver um período de paz, e isso traz desenvolvimento e segurança. A renovação deixa-me feliz e é motivo de orgulho, num clube onde sempre foi difícil para os treinadores.»