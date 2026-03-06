Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, disse na sala de imprensa que a vitória foi justa e que foi preciso ter paciência para chegar ao golo. O treinador criticou os adeptos, lembrando que os jogadores merecem o seu apoio incondicional.

Análise ao jogo

Acho que foi um bom jogo, competitivo e uma vitória justa. Na primeira parte andamos à procura dos caminhos para o golo e na segunda parte, depois de os entendermos, conseguimos chegar ao golo. Acabámos por fazer golo, de uma forma que eu acho justa, perante uma equipa boa, mas nós fomos muito competentes. Estou extremamente orgulhoso destes jogadores e o que está a ser feito nesta casa, tem de ser valorizado. Pela primeira vez não tivemos os adeptos connosco, não empurraram a equipa para a frente e hoje não estiveram connosco. Estes rapazes merecem esse apoio.

O que mudou ao intervalo no momento da pressão.

O Arouca é uma das melhores equipas a construir. Esteve muito bem no mercado de inverno e nós para saltar a pressão temos de ter muito cuidado porque se eles passam, o Arouca é muito perigoso. Na segunda parte, após uns ajustes, conseguiram chegar à vitória. Acho que na primeira parte tivemos o processo de construção que tínhamos de ter. O jogo tem de ser trabalhado, tem de se atrair o adversário para criar espaço. Na primeira parte, conseguimos fazer isso, mas não fomos agressivos. Não podemos é criar oportunidades em cada bola que temos. O Arouca criou muito pouco e nós fomos muito competentes. Tivemos o jogo na mão e os adeptos têm de festejar connosco. Volto a dizer que os adeptos têm de jogar lado a lado com a equipa e peço que o façam porque estes jogadores merecem. Volto a dizer que hoje não senti os adeptos connosco e hoje era fundamental.

Jogo 100 do Gustavo Sá. Qual a importância do jogador na equipa?

Tem a importância que tem os outros. O que ele é o sonho de qualquer atleta: no clube em que foi formado, consegue muito cedo atingir os jogos e ser bandeira do clube. A oportunidade para um salto vai acontecer e até lá esperamos muito dele.