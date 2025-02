Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Estrela:

«Foi um jogo equilibrado e muito rico taticamente. Tivemos algumas dificuldades em parar a construção do Vitória, mas fomos competentes na forma como fechamos o bloco mais perto da nossa baliza. Com bola não tivemos tanta como queríamos e não criámos as situações que queríamos porque tivemos dificuldades na nossa construção. Tivemos as nossas oportunidades, mas precisávamos de ter ligado mais o jogo e, se o tivéssemos feito, teríamos criado mais ocasiões.

[já não ganha em casa desde agosto] Os nossos olhos estão sempre na vitória e queremos muito dar a vitória aos nossos adeptos. Levamos três jogos sem sofrer e isso é muito difícil conseguir nesta liga. Vamos conseguir trazer essa vitória para os nossos adeptos. Agora já não é uma questão de confiança. Estamos a desenvolver um processo, com muita solidez defensiva e ofensivamente também estamos a construir e temos muitos jogadores que acabaram de chegar e vamos conseguir».