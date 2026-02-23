Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, disse na sala de imprensa que a vitória foi justa. O técnico queria ter tido mais bola para controlar melhor o jogo, mas saiu satisfeito com a conquista dos três pontos. Hugo Oliveira elogiou a exibição de Gil Dias e o plantel que tem à sua disposição.

Análise ao jogo

Foi uma vitória extremamente justa. Era um jogo que tínhamos de caminhar dentro da nossa ideia, contra um adversário competente, principalmente no processo defensivo. É um adversário que não se importa de não ter bola para depois ter saídas rápidas. Conseguimos criar perigo, queríamos pressionar de forma agressiva a saída de bola do adversário e foi num desses lances que marcámos. Na segunda parte, podíamos ter mais bola, para gerir o jogo de forma mais segura, mas sabíamos que o adversário iria jogar mais perto da nossa balizas e tínhamos de aproveitar os espaços para matar o jogo. Foi isso que aconteceu, foi uma vitória competente, muito tática, contra uma equipa difícil de ganhar.

Vitória mais saborosa porque se aproximou do Gil Vicente?

Nada. Vivemos a nossa vida, vivemos a olhar para o nosso jogo e sentimos orgulhosos por ganhar, principalmente pelos nossos adeptos. Numa segunda-feira tivemos uma casa composta e a vitória foi para eles. Ganhamos mais um jogo sem sofrer golos e já são muitos nesta liga.

Exibição de Gil Dias e a importância na equipa

O crescimento que ele teve foi o crescimento no jogo. Ele tem a capacidade de perceber o que pode e não fazer no jogo. É um jogador importante na equipa, quer com bola quer sem bola. A competitividade que temos no plantel faz com que os jogadores evoluem muito. O Gil Dias é um bom ser humano e sente que está em casa. Este é um clube bom e é um clube que dá todas as condições aos jogadores. Ele sente-se em casa e luta pelos nossos. Somos um clube de boas intenções e que temos de nos ajudar uns aos outros. O Gil Dias ainda pode dar passos. Está mais maduro e consegue aliar a vertente ofensiva à defensiva.

Perdeu três jogadores para o próximo jogo.

Vai jogar o Famalicão, vão jogar 11 jogadores esfomeados para lutar por mais uma vitória, temos um plantel equilibrado, temos um plantel jovem que quer oportunidades, vão ter e vão entrar jogadores à espera para se mostrar. O treinador vai estar orgulhoso por quem jogar. O plantel luta todos os dias pelo seu espaço, por isso não me preocupa minimamente.