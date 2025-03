Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Nacional (1-2), na Choupana, no jogo de abertura da 24.ª jornada da Liga:

«É um sentimento de frustração, perante um jogo em que o empate já seria injusto. Depois de uma entrada que não foi ao nosso nível, demasiado à procura de adaptação ao relvado, às características do adversário, a correr demasiado atrás deles e menos do nosso jogo e dos nossos posicionamentos, levantámos a cabeça e acabámos por fazer o nosso jogo».

«Fizemos o golo, podíamos ter feito mais, deveríamos ter feito mais, e criámos situações para isso, mas, depois, na parte final, sabíamos que, com as bolas longas do Nacional, estas coisas podem acontecer. O futebol nem sempre é justo, a vida não é justa. Tira, mas depois também dá, e nós temos a consciência que nos vai acabar por dar em outra altura».

«Já em momentos mais difíceis, em momentos melhores, fomos sempre fiéis aos nossos princípios e à nossa forma de estar. Se hoje não estivemos tão bem, foi porque fugimos um bocadinho a essa forma de estar. Sabemos o caminho, temos que o seguir, temos de continuar a trabalhar nesse sentido e isto não vai beliscar em nada».