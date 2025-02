Hugo Oliveira espera um «jogo difícil» na deslocação da 22.ª jornada da Liga, na segunda-feira, mas garante que o Famalicão está preparado.

«Vai ser um jogo difícil, perante um adversário que tem uma dinâmica ofensiva extremamente interessante, cria muitas situações individualmente. Estamos preparados», afirmou, em conferência de imprensa.

Com apenas uma vitória em cinco jornadas, o treinador do Famalicão acredita que a confiança da equipa advém do trabalho.

«Quando ganhamos pontos, ganhamos confiança, mas nós olhamos sempre para os três pontos. A nossa confiança vem do trabalho. Os resultados começam a aparecer e vão ser ainda melhores no futuro.»

«Quando o processo metodológico é feito com princípios trabalhados, o processo ofensivo é sempre mais difícil. Defender bem é uma arte e temo-lo feito cada vez melhor. Ofensivamente, temos de pensar nos momentos e ter a criatividade para encontrar espaços. Precisamos de tempo», explicou.

Mihaj, um dos pilares defensivos, é ausência: «Tem sido um dos esteios do nosso processo, mas as alternativas são também de qualidade».

Por fim, Hugo Oliveira reagiu à morte de Pinto da Costa, endereçando condolências à família.

«Queria enviar as condolências à família de Pinto da Costa, uma figura ímpar do futebol. Alguém muito importante no panorama do futebol português nos últimos anos», terminou.

O confronto entre Famalicão (10.º) e Gil Vicente (14.º) fecha a 22.ª jornada, na noite desta segunda-feira (20h15), em Barcelos.