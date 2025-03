Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting no Estádio José Alvalade:

[Sobre Gyökeres, que foi decisivo]

«É um jogador impactante, um jogador que traz muito à sua equipa, mas também muito à nossa Liga. Temos de o preservar e temos de querer ter os melhores e queremos jogar contra os melhores e batermo-nos com eles.

É verdade que Gyökeres ajudou a desbloquear o jogo e que é um jogador impactante, mas não foi só connosco. Por isso é que, quiçá, é o jogador mais importante da Liga e, quiçá, nos últimos anos o jogador que individualmente mais consegue dar à sua equipa, traduzindo isso em golos e em pontos. É por isso que umas equipas ganhar mais pontos do que outras.»