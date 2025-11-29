Hugo Oliveira disse, na sala de imprensa, que sai com um sabor amargo na boca e, apesar de reconhecer que a justiça no futebol se faz com golos, disse que o Famalicão merecia os três pontos.

Sai com um sabor amargo deste jogo?

O sabor que tenho na boca é amargo, principalmente porque os nossos adeptos estiveram à chuva o jogo todo. Fizemos uma primeira parte muito boa, conseguimos ligar o jogo, fizemos o golo e podíamos ter marcado mais. Sofremos na segunda parte, mas depois reagimos. É difícil jogar neste estádio. Foi um bom espetáculo de futebol, mas merecíamos ir embora com os três pontos.

Sofrer golos da forma que foi custa mais?

Para mim custava mais se não fôssemos fieis aos nossos princípios, mas fomos. Viemos jogar a um campo difícil e nós com este jovem plantel temos de dar experiência aos jogadores. E são estes jogos que lhes vão dar essa experiência. Mesmo levando só um ponto, acho que os nossos adeptos vão para casa satisfeitos com o bom desempenho.

Só fez duas substituições porque o jogo estava com um ritmo alto?

Foi um jogo com um ritmo alto, muito dinâmico e é difícil entrar. Quem estava fora também estava a jogar e os que jogaram hoje, deram tudo. Nós valemos pelo todo.