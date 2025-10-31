Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, elogia Nacional e diz que espera por «dificuldades» na visita à choupana, na antevisão do jogo da 10.ª jornada da Liga que está marcado para as 15h30 deste sábado.

Treinador começa por elogiar o adversário e destaca que Tiago Margarido está no Nacional há três temporadas

«Espera-nos um jogo difícil, num estádio que não é complicado apenas para o Famalicão, mas para todas as equipas do campeonato. O Nacional é uma equipa sólida, extremamente bem organizada. Têm um treinador que está estável no clube, completamente adaptado às suas ideias e objetivos.»

Além da valia do adversário, Oliveira destaca adeptos madeirenses e possibilidade de condições atmosféricas adversas

«A disciplina e a solidez vão ajudar-nos, mas eu não consigo recriar as condições da Choupana, nem o que o adversário faz. Eu acredito que o planeamento deve ser agregado às nossas ideias, olhando para nuances do adversário, mas rigorosos na nossa forma de pensar.»

O Famalicão está no quinto lugar, mas Hugo Oliveira rejeita «embandeirar em arco»

«Quando a tabela classificativa começa a ganhar forma, os jogos tornam-se mais difíceis, é algo muito típico do nosso campeonato. Começam as lutas diretas pelos lugares europeus, pela manutenção, pelo título... Eu procuro que o dia-a-dia não esteja ligado àquilo que não controlamos.»

Triunfo frente ao Vitória de Guimarães (2-0) quebrou série de quatro jornadas sem vencer

«Vítor Oliveira dizia muitas vezes que a cara de quem ganha não é igual à cara de quem perde. Mas acreditamos muito mais no desenvolvimento do trabalho do que no resultado. Digo sem qualquer problema que já empatámos jogos em que estivemos melhor do que frente ao Vitória de Guimarães.»

Informação clínica: Óscar Aranda e Roméo Beney continuam entregues ao departamento médico.