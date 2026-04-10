Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, disse na sala de imprensa que estava frustrado com o resultado, mas muito orgulhoso da exibição da equipa. O técnico ficou satisfeito com o regresso de Aranda e não está preocupado com a falta de golos dos avançados.

Sofreu um golo a frio e depois o Famalicão tomou conta do jogo.

Acho que o resultado é frustrante, mas estou orgulhoso da equipa. Mais uma vez os rapazes conseguiram encontrar os caminhos da baliza, mas para ser golo é preciso que a bola passe a linha. As equipas já começam a olhar para o Famalicão como se fosse uma equipa grande. Houve um erro no início do jogo, mas depois houve muita personalidade. Trabalhamos para deixar os adeptos orgulhosos e foi pena não termos vencido. Mais uma bela exibição do Famalicão.

O que falta para o Famalicão marcar.

É a definição. O mais difícil no futebol é criar e nós criámos muito. Estamos a fazer uma época incrível, já fizemos os mesmos pontos do ano passado, mas é preciso marcar. São vários os guarda-redes que são os melhores em campo, mas estes rapazes vão estar preparado para, amanhã, jogar num patamar acima. Ganhámos mais um ponto, mas penso que era justo os três. Ganhamos o caminho da ambição.

Falta de golos dos avançados preocupa?

O futebol é um desporto coletivo e para ser golo não tem de ser A ou B ou C, tanto podem marcar os avançados, como os laterais e pode ser que um dia o Carevic vá lá à frente marcar. Os nossos avançados têm tido um comportamento muito positivo.

Regresso de Aranda

O mais importante na vida é a saúde e estar tantos meses fora é triste para ele., Estamos felizes pelo regresso, é um jogador muito importante para nós, foi o melhor driblador da época passada, mas para esta época não esperámos nada dele, o que queremos é que esteja bem de saúde.