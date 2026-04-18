Hugo Oliveira anteviu a visita do Famalicão (5.º) ao reduto do Sp. Braga (4.ª) no domingo (20h30), em duelo minhoto da 30.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador dos famalicenses elogiou a campanha europeia do Sp. Braga.

Minho no mapa

«Antes de mais, dar os parabéns ao Sp. Braga. É um feito muito importante, difícil, que tem de ser muito realçado em Portugal e na Europa. É um clube que tem vindo a crescer de uma forma inacreditável. É um grande. Tem um plantel muito equilibrado, extremamente poderoso e com muitas alternativas. Isso permite-lhe competir em várias frentes e manter-se muito forte.»

«Acontecesse o que acontecesse na quinta-feira, íamos encontrar o melhor Sp. Braga. As equipas grandes têm de dar resposta em todos os momentos. É uma equipa que se associa muito bem. É das melhores a defender com bola em Portugal.»

Famalicão quer mais três pontos

«Nós também gostamos de ter bola, de ser protagonistas. Vai ser um desafio nesse sentido, mas queremos escrever o jogo à nossa maneira. Há momentos para nós e momentos para o adversário. Temos de saber viver o jogo, manter a tranquilidade e ser competentes com e sem bola.»

«Queremos somar pontos e ser consistentes. No fim, a tabela será justa e teremos a pontuação que merecemos.»