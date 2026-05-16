Hugo Oliveira surgiu na sala de imprensa com um ar sereno, mas orgulhoso da sua equipa. O técnico disse que a campanha do Gil Vicente valorizou a classificação do Famalicão e diz que vai torcer pelo Sporting na final da Taça de Portugal.

Melhor forma de acabar a época?

Mais do que o momento de hoje, é a nossa consistência ao longo da época. Sou um treinador orgulhoso por representar um clube com muita ambição e com gente trabalhadora. É uma época especial e a cereja no topo do bolo foi acabar com uma vitória. É um grupo com uma inteligência coletiva acima da média e nos momentos maus demos uma excelente resposta. Quero dar os parabéns ao Gil Vicente pela época, que valorizou a nossa classificação. É um clube que me diz muito pelo passado e olhamos para a Liga e a tabela foi justa. Hoje demos uma boa memória aos adeptos e o futebol é isso. São essas me

A calma que transmite por fora é a mesma que vai aí dentro?

Completamente. Isto é a consistência e estaria da mesma maneira se tivéssemos sido tão trabalhadores e consistentes. Já estou com uma nostalgia., já queria ter jogo para a semana. A vida é justa e foi justa com estes rapazes. Não ando nisto há dois dias e sei que sou apenas uma peça numa da engrenagem, o papel principal é o dos jogadores.

Agora é esperar pela final da Taça de Portugal.

Temos de estar tranquilos porque não podemos fazer nada. Vão estar duas equipas muito boas na final da Taça, respeito pelos dois clubes. Tenho um apreço grande pelo treinador do Torreense, a quem desejo muita sorte, mas não vou ser desonesto e dizer que não quero que o Sporting ganhe. Se acontecer o apuramento para a Europa, o clube tem de estar preparado e é um grande desafio se acontecer porque não é fácil para os clubes portugueses. Se não acontecer, não apaga nada do que foi feito. Há 12 jogos que não perdemos e esta cidade e este clube precisavam disto. Mais do que a Europa, o que pedia era um estádio novo.