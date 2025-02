Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Moreirense:

«É um sentimento de felicidade porque trabalhamos para dar vitórias aos nossos adeptos e foi isso que aconteceu hoje. Era algo que já queríamos há muito tempo e os nossos adeptos mereciam esta memória. Estamos num momento de crescimento e temos de manter este trabalho para as coisas acontecerem.

O jogo esteve sempre controlado de nossa parte, mas podíamos ter acabado o jogo de outra maneira. Fomos sempre muito sólidos em termos defensivos e hoje foi o quinto jogo sem sofrer golos. Somos um todo forte, não só atrás, e isso solidifica-nos. Na parte final podíamos ter controlado melhor, mas não retira qualquer mérito à nossa equipa. Vitória justa, não deixa dúvida.

[como sente o balneário?] Sinto o balneário da mesma maneira de quando não ganhávamos. Há mais confiança, é mais fácil criar, estamos mais libertos, mas do ponto de vista da atitude, da responsabilidade, da vontade de trabalhar, estamos iguais. Foi isso que nos segurou nos momentos em que as coisas não saiam tão bem. Por isso é que chegámos onde queremos, que é os bons resultados, mas ainda há muito para fazer.

[estabilização no onze foi importante para alcançar a vitória] Foi a estabilização do processo porque a história do jogo não é como começa, mas como acaba. A força deste grupo é a força de todos, os que entram de início, os que não jogam e dos que não vêm ao jogo. Os jogadores acreditavam no processo e isso é fundamental. Há jogadores que não jogam tanto, mas são fundamentais, tal como o Topic. Tem sido essa a força do grupo».