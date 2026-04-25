Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, espera um «jogo extremamente difícil», este domingo (15h30), frente ao Estoril, apesar do adversário da 31.ª jornada estar a atravessar uma série negativa, com quatro derrotas consecutivas.

Perspetiva para o jogo deste domingo

«É uma equipa que pratica bom futebol e que tem muita qualidade em todos os setores do campo. Espero muitas dificuldades, como em todos os jogos da Liga, mas quando se joga com uma equipa com tanta qualidade individual e técnica será certamente um jogo difícil.»

Série negativa do Estoril, com quatro derrotas consecutivas

«Esperamos um Estoril extremamente forte, com as qualidades que sabe que tem. Não me cabe a mim analisar a época do Estoril, cabe-nos olhar para nós e viver os nossos princípios. Será um jogo difícil, já defrontámos o Estoril por duas vezes, conhecemos bem, é uma equipa que nos conhece bem a nós. A Liga caminha para o fim e cada jogo terá um grau de dificuldade muito alto. Todas as equipas querem ganhar jogos, querem chegar ao fim com um sorriso na face e querem terminar bem. Todas as equipas pensam dessa forma. Esperamos um jogo difícil, em que nós olhamos para nós e não tanto para o adversário, mas temos de ser honestos e dizer que vamos defrontar um adversário muito difícil.»

Momento do Famalicão, que soma oito jogos consecutivos sem perder

«Acredito que, até ao último jogo, estamos em desenvolvimento. Se os jogadores melhoram e entendem melhor a ideia, a equipa também melhora. Depois, cada jogo tem a sua história e essa é a beleza do futebol, ninguém saber como vai acontecer e como vai acabar. Cabe-nos a nós pôr em prática as nossas ideias, sempre com a convicção que há sempre coisas a ganhar. Aconteça o que acontecer nesta parte final, não vai pôr em causa nada. Vamos querer ganhar, é uma forma de estar. Jogar para ganhar, jogar para crescer ajuda a sermos melhores. Esse é o objetivo».

Famalicão soma 48 pontos, mais um do que registava no final da última época

«É uma temporada que vai deixar saudades».

Sobre a condição física de Gustavo

«Decisão para tomar até ao momento do jogo, mas está connosco.»