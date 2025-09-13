Hugo Oliveira lamentou ter perdido a invencibilidade no campeonato e em casa em 2025. Na sala de imprensa, o técnico do Famalicão lembrou que o Sporting teve de trabalhar muito e ser muito competitivo para vencer o jogo perante uma equipa bastante jovem.

Análise ao jogo

Estou insatisfeito com o resultado, mas satisfeito com a atitude competitiva da equipa. Na primeira parte o jogo teve muita emoção, mas de forma errada porque houve muita transição. Acabámos por fazer um golo numa bola parada, mas depois tínhamos de ter mais bola para não cometer erros. Na segunda parte entrámos a fazer mais ligações, mas o Sporting acabou por marcar numa situação que estávamos fora do nosso setup. Depois não permitimos mais nenhuma ocasião ao Sporting, mas também é verdade que também não conseguimos criar perigo. Satisfeito com estes jogadores que ainda são muito jovens.

Ficou a faltar mexer mais cedo?

Pelo contrário, acho que quando o Sporting faz o golo é num dos momentos em que começámos a criar os nossos espaços. O Sporting é uma equipa que a qualquer momento pode criar. Acreditamos que a qualquer momento íamos criar oportunidades para chegar à vitória, mas não conseguimos. Na parte final, tivemos um Sporting mais recuado e devíamos ter tido mais paciência para criar perigo.

O que retira de positivo na exibição defensiva da equipa?

Perante um adversário com muita variabilidade, só uma equipa muito competente é que consegue parar estes momentos de uma equipa assim. E depois ainda há a variabilidade individual, mas é assim que crescemos. É bom ver como se batem jogadores tão jovens nestes jogos. Não vivemos de vitórias morais, eu não vou feliz para casa e queremos no próximo jogo ganhar para ficarmos mais felizes.

Amarelos condicionaram a equipa?

Acima de tudo se percebeu que o Sporting sabia que se quisesse levar alguma coisa deste jogo tinha de ser muito competente e agressivo. Vimos um Sporting de fato macaco que quando não teve arte, teve competitividade e muito trabalho. Não foi um grande jogo de futebol, foi competitivo e emotivo. Temos todos de gostar mais de futebol, mas acho que acima de tudo tínhamos de ir de encontro aos nossos caminhos. Jogámos contra o bicampeão nacional que teve de trabalhar muito para sair daqui com os três pontos.