Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, considera que independentemente do desfecho da última jornada e da equipa ser, ou não, capaz de se qualificar para as competições europeias, a temporada deve ser encarada como «de excelência». Por fim, deixou vários elogios ao Alverca, adversário da última jornada da Liga. O encontro está marcado para este sábado, às 20h30.

Foco total na vitória

«Há ainda coisas muito importantes para fazer. Há um jogo para jogar que é muito importante para nós, como todos os outros. Vamos jogar para ganhar perante um bom adversário e criar memórias nos nossos adeptos e em nós próprios também.»

Elogios ao Alverca

«É uma equipa muito boa, muito compacta a defender, que consegue sair muito rápido para o ataque e criar muitos problemas. A junção entre um projeto novo e ambicioso, jogadores de qualidade e um treinador rigoroso e pragmático só podia dar o resultado que deu.»

Porta das competições europeia continua aberta

«Independentemente do que acontecer amanhã, esta foi uma época de excelência do Famalicão. Não pelos recordes ou pela classificação, mas pela consistência, pela capacidade de reação nos momentos difíceis e pela união que este grupo demonstrou ao longo da época.»