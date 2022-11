Ivan Jaime, jogador do Famalicão, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota frente ao Sporting:

«Sabíamos que era um jogo difícil. Lutámos até ao final da primeira parte, na segunda parte soubemos ressurgir e com o golo a equipa conseguiu competir diante de um grande Sporting. Tivemos oportunidades de empatar a partida. Fizemos um grande trabalho.»

«Parece fácil, mas é complicado [sair do banco para agitar com o jogo]. Quem vem do banco vem para acrescentar. Hoje tive a sorte de fazer um golo de forma acrobática. Agora há que continuar a trabalhar.»