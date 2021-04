Ivo Vieira conseguiu tirar o Famalicão dos lugares de sufoco da classificação, mas, apesar disso, o técnico da equipa garantiu que a conquista dos três pontos frente ao FC Porto no jogo desta sexta-feira é muito importante.

«Tal como o FC Porto, o Famalicão está obrigado a vencer ou, pelo menos, a ir a jogo para lutar pelos três pontos. Sabemos que é uma tarefa difícil, contra um adversário forte, mas não é impossível. Não vamos abdicar dos nossos objetivos», disse na antevisão à partida.

Para Ivo Vieira, pouco importante o estado anímico dos dragões após o empate em Moreira de Cónegos, que colocou os azuis e brancos mais longe do objetivo da revalidação do título de que que foma a sua equipa poderá tirar partido disso. «Benéfica para o Famalicão é a nossa ideia de jogo e os atletas acreditarem no que temos de fazer. As situações do adversário não controlo nem tenho conhecimento. Temos de apostar no que podemos fazer, sabendo que do outro lado está um adversário forte», afirmou.

Tal como o FC Porto, o Famalicão vem de um empate (2-2) na receção ao Tondela, num jogo em que os famalicenses sofreram dois golos em menos de um minuto. «Quando lutamos pela vida temos de estar mais concentradas. Não podemos ter comportamentos onde permitimos dois golos num curto espaço de tempo que deitam tudo a perder. Temos de amealhar pontos e cimentar uma posição longe dos lugares indesejáveis da classificação», assumiu Ivo Vieira, que espera um comportamento diferente nesta sexta-feira sobretudo na valorização da posse de bola e no critério no processo defensivo.

Sérgio Conceição e Pepe são ausências confirmadas do lado do FC Porto para o duelo da 30.ª jornada da Liga, algo que o técnico do Famalicão desvalorizou. «Também temos tido ausências e temos sabido colmatá-las. Penso que do outro lado isso também vai acontecer. O FC Porto é uma equipa bem preparada, com muitos jogos feitos com o seu líder [Sérgio Conceição]. Apesar de ser sempre diferente ele estar fora do banco, não vejo que vantagem podemos tirar disso. Temos de nos concentrar no jogo e não em quem está no banco», apontou.

Rúben Vinagre, que está a recuperar de lesão, está em dúvida para o jogo e Bruno Jordão e Babic continuavam a fazer parte do último boletim clínico dado a conhecer pelo Famalicão.