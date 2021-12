Ivo Vieira, treinador do Famalicão, considera que é «fundamental» para o Famalicão conquistar pontos esta sexta-feira frente ao Estoril-Praia, em jogo da jornada 15 da Liga. Para isso, o treinador assume a necessidade de ser mais pragmático na abordagem aos jogos, mas garantiu que tem a estratégia montada para o encontro na Amoreira.

«A equipa precisa de perceber o que necessitamos neste momento, que é pontos. Sempre lutamos por eles, mas não temos conseguido e é uma necessidade grande que a equipa tem neste momento. Levamos uma estratégia para que fique mais perto de acontecer, estamos conscientes dos últimos jogos. No último jogo [Benfica], tivemos um comportamento aceitável, com uma equipa forte, mas, acima de tudo, temos que pensar nos pontos, porque é fundamental para o nosso percurso», destacou o técnico em conferência de imprensa.

A defesa é a principal preocupação do treinador que considera que a equipa tem sofrido golos em demasia. «Um dos aspetos fundamentais é sermos mais coesos defensivamente. Temos sofrido um número exagerado de golos para contrariar o Estoril, que está a fazer um campeonato fantástico, com muito mérito. Temos que conseguir fechar a nossa baliza, de uma forma equilibrada, para não acontecer o que tem acontecido nos jogos anteriores», reforçou.

Ivo Vieira não hesitou em considerar mau o momento atual da equipa, mas manifestou-se confiante no futuro. «Não estamos num bom momento, há fases da época em que podemos ter quebras e, se tivermos uma sequência menos positiva, quebramos em todos os aspetos. É uma realidade que os melhores resultados foram fora de portas, com duas vitórias, vamos olhar para isso como um bom prenúncio», disse.

O treinador não escondeu a falta de confiança da sua equipa, depois das derrotas frente ao Portimonense e Gil Vicente, no entanto, prometeu «trabalhar para que as coisas se invertam». «Naturalmente que tirou confiança à equipa, tenho que fazer com que os jogadores a readquiram. Depois do Gil Vicente [4-0], quebrámos ainda mais. Só podemos trabalhar para que as coisas se invertam», assinalou ainda.