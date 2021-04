Treinador do Famalicão, Ivo Vieira mostrou-se esta quarta-feira confiante numa resposta da sua equipa frente ao Gil Vicente, isto após a derrota caseira dos famalicenses ante o Portimonense.

O técnico garante que esse desaire não terá influência para esta partida, e antecipa um adversário «supermotivado pela vitória frente ao Benfica».

«Sabemos que, quando não se ganha, há sempre um sentimento de tristeza. Cabe-nos tentar desmistificar e alterar o estado dos atletas. Não podemos pôr em causa aquilo que foi feito nos últimos quatro jogos e que foi bom e que procurávamos dar continuidade», afirmou, citado pela Lusa.

Ivo Vieira defende que as dificuldades fazem parte do futebol: «Isso é o que faz parte do nosso dia a dia, ultrapassando aquilo que foi um momento menos conseguido. Mas nunca colocando em causa o que foi feito num passado recente, que foi bom e vamos procurar que seja mais recorrente a situação anterior do que esta última.»

«Temos de olhar para o que podemos fazer. É verdade que o último jogo não nos correu de feição em termos de resultado, mas a equipa teve um bom comportamento no que diz respeito ao empenho e trabalho. Não fomos competentes o suficiente em relação à tomada de decisão no último terço», disse.

«O importante é alavancar estes momentos e conseguir mandar no jogo perante um adversário que, é verdade, está supermotivado porque ganhou ao Benfica, mas nós também temos as nossas armas e a nossa estratégia para poder contrariar essa mais-valia do adversário e esse momento mais feliz deles», atirou.

O Famalicão defronta esta quinta-feira o Gil Vicente, a partir das 17h00, em jogo da 28.ª jornada da Liga.