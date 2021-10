Simon Banza, ex-jogador do Lens, está a ser a grande figura do Famalicão nos últimos jogos. O avançado francês tem sete golos em sete jogos pelos minhotos e Ivo Vieira não podia estar mais satisfeito com o rendimento imediato demonstrado pelo seu atleta.



«O Banza e tantos outros estão a conhecer a realidade do futebol português. Mudámos 17 atletas, o Banza é um deles, mas é um jogador mais próximo da baliza dos adversários e, de forma natural, está a fazer os golos que fez. Não há nenhuma receita especial para ele estar a fazer tantos golos, é um processo natural de confiança», disse o treinador na antevisão ao jogo contra o Famalicão, a contar para a jornada 10 da Liga.



«Preparámos o Famalicão acima de tudo para lutar pelo objetivo, que é conseguir ganhar, obviamente contra uma equipa difícil. É notório o equilíbrio entre as equipas e amanhã [domingo] não vai fugir à regra. Aquele que for mais competente, e vamos fazer tudo para que sejamos nós, conseguirá somar os três pontos.»



O Famalicão venceu pela primeira vez no campeonato na passada jornada, nos Açores, e Ivo Vieira sente que a equipa entrou numa nova fase, depois de ter tentado dar «identidade de jogo» e, mais tarde, «qualidade».



«A primeira vitória no campeonato era uma necessidade que a equipa tinha, porque estávamos a ter bons desempenhos mas isso não se refletia em pontos. Queremos caminhar para a estabilidade em termos de resultados e exibições.»



Alexandre Penetra, ex-central da equipa de sub23, também foi elogiado. «É um jogador que tem tido um crescimento enorme. É um atleta que tem uma boa formação. A par do Penetra, temos outros jogadores que vêm dos sub-23, como o Luiz Júnior, temos o André Ricardo, o Pedro Brazão, o Pablo... neste projeto queremos atingir resultados, mas também queremos formar jogadores. Qualquer um que dê sinais no treino que possa dar algo à equipa, vai para jogo quer tenha 16 ou 17 anos.»



O Famalicão-Vizela realiza-se às 20h30, de domingo.