Ivo Vieira, treinador do Famalicão, em conferência de imprensa, depois do empata diante do Estoril (2-2), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

[Jogou com três centrais para tentar resolver os problemas defensivos?]

- Foram três centrais sem bola, mas com bola o Penetra, que era o terceiro, jogou a seis. Com os resultados que fomos tendo, tínhamos de estancar a nossa defesa. Sofremos muitos golos, queríamos dar uma maior segurança à equipa. Era fundamental hoje a equipa sentir um conforto maior a nível da organização defensiva. Aconteceu a espaços jogarmos com três centrais. Podíamos ter feito mais. Consentimos alguma posse ao Estoril, quase que lhes oferecemos a bola, mas na segunda parte tivemos de nos reerguer e procurar o resultado. Estivemos melhores, mantivemos a consistência defensiva e o Estoril quase que não teve oportunidades. Nos também não as tivemos, mas conseguimos ser mais fortes defensivamente.

- Quando não temos resultados positivos, há uma distância grande da qualidade que queremos implementar. Somando pontos, perante a situação em que a equipa está na tabela, estamos mais perto de conseguir chegar onde queremos. A equipa vale mais com bola do que temos demonstrado, mas os golos sofridos dão algum desconforto. Queríamos somar três pontos, mas somar um não é mau face ao passado recente. Queremos voltar a ter a qualidade que tivemos no passado.

- A eficácia fez a diferença no jogo. Fizemos seis remates na primeira parte, o Estoril fez seis e fez dois golos. Queremos tirar a equipa desta situação, isso não se faz com oportunidades, faz-se com pontos. Temos de fazer mais golos do que o adversário e não sofrer. A equipa tem de se libertar para depois procurar qualidade noutros momentos do jogo. Já o fizemos no passado. Hoje tivemos a felicidade de empatar. Tem a ver com o momento da equipa, temos de identificar o que é prioritário.

[Só fez duas alterações, ficou satisfeito com a prestação da equipa?]

- Na primeira parte entrámos com uma estratégia frente a uma equipa que está a fazer um campeonato fantástico e que estava motivada. A estratégia passou por ter menos bola, mas mais coesão defensiva, com um bloco médio baixo, para depois, com bola, procurar o nosso ataque continuado. Estava satisfeito até aos 45 minutos, depois sofremos dois golos. Na segunda parte tentámos entrar à procura do empate ou inverter o resultado. Fiquei contente com o comportamento dos jogadores. Tentámos mudar e acrescentar mais frescura. Acrescentámos o Iván Jaime para trazer mais ao jogo. Não queria descaraterizar aquilo que em pouco tempo trouxemos para este jogo. Não estou habituado a jogar com uma linha de cinco, mas queremos trazer mais alguma sustentabilidade de forma natural.