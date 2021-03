Ivo Vieira terá um batismo de fogo no comando técnico do Famalicão.

O atual «lanterna vermelha» da Liga defronta em casa o Sp. Braga (segundo classificado), mas o técnico acredita numa resposta positiva.

«Todos os jogos vão ser difíceis, mas, ao mesmo tempo, todos eles serão com um intuito, que é disputar e fazer tudo para ganhar e somar os três pontos. Nós estamos conscientes, por aquilo que é o campeonato e o desempenho das equipas no mesmo. O Sp. Braga neste momento é um opositor forte que está numa posição meritória e confortável», disse.

«E vamos lutar no jogo pelos três pontos, independentemente de ser o Sp. Braga ou outro adversário qualquer», acrescentou Ivo Vieira na antevisão à partida.

Para o novo treinador dos famalicenses, é urgente regressar às vitórias, não só para que a equipa dê o salto na tabela classificativa, mas também cresça na qualidade de jogo, embora a prioridade esteja nesta altura bem definida. «Estamos conscientes de que, neste momento, só se consegue crescer com vitórias, com pontos, com a equipa bem posicionada na tabela. Mais do que jogar bem, neste momento é preciso ganhar. Se perguntarem se prefiro jogar bem ou ganhar, neste momento prefiro ganhar. Mas acredito que jogando bem vamos estar mais perto de ganhar. É nisso que acredito. É prioritário somar pontos», apontou.

Ivo Vieira explicou ainda por que razão aceitou o convite do Famalicão para regressar ao futebol português pela porta de uma equipa que passa por um momento muito delicado. «O que me fez aceitar foi a confiança que as pessoas passaram para mim e no fundo a grandeza daquilo que é o Famalicão. Sabemos que os desafios podem ou não ser para aceitar. Eu aceitei porque sinto que sou capaz e acredito, acima de tudo, naquilo que a equipa pode fazer. E essa é a grande razão pela qual estou aqui, acreditando que todos nós podemos dar mais ao Famalicão e sermos mais fortes a cada dia», completou.