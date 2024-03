João Pedro Sousa reconheceu que o Famalicão não está a atravessar uma boa fase, mas garantiu que a equipa não vai desviar-se das suas convicções habituais no encontro deste sábado com o Vitória em Guimarães.

«Do outro lado está uma equipa que tem feito um campeonato extraordinário, uma equipa difícil de bater, que faz golos com facilidade, dificulta muito o trabalho ofensivo das equipas adversárias. Temos de continuar a evoluir. A evolução tem sido algo lenta em determinados momentos. Nem são questões táticas, tem que ver com o estado de maturação da equipa. Temos de evoluir nesses aspetos todos para sermos competitivos e na prática ganhar o jogo. Na teoria não muda nada», disse o treinador dos famalicenses na antevisão ao duelo minhoto.

O Famalicão só venceu um dos últimos seis jogos e a instatisfação tem subido de tom. No final do último jogo, que terminou com um empate caseiro com o Boavista, João Pedro Sousa reuniu com o presidente, mas garantiu que essa conversa foi algo rotineiro. «As conversas com o presidente acontecem sempre no final do jogo. Naturalmente ele não estava contente, porque não ganhámos. Eu para estar insatisfeito não é preciso não ganhar o jogo, mas por várias razões. Outro ponto importante foi que os adeptos não ficaram contentes com o resultado, não estão contentes como estamos a jogar. Aceito isso», referiu.

Sobre o encontro deste sábado, João Pedro Sousa não abriu o jogo sobre se vai jogar com uma defesa a três ou a quatro, mas foi bem mais claro sobre o regresso de Cádiz ao onze.

«O Cádiz será sempre importante para nós pelo registo que tem, ao nível da concretização. Se queremos ganhar temos de marcar golos. Neste momento o Cádiz é o jogador que dá mais garantias. Irá jogar seguramente, está totalmente adaptado à nossa forma de jogar. Mesmo com esta alteração tática, se optarmos por isso, não tem dificuldades em assumir este papel», apontou.