João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, espera que a sua equipa possa manter o nível que exibiu no último jogo frente ao Estoril, na Taça da Liga, esta sexta-feira, na deslocação a Chaves, em jogo da 14.ª jornada da Liga, com início marcado para as 17h00.

O Famalicão venceu no Estoril por 1-0, na despedida da Taça da Liga e o treinador olha para esse jogo como referência para o regresso à Liga, considerando que a sua equipa «está no bom caminho».

«Queremos manter a ideia ambiciosa, de rigor e concentração. Assim estamos perto de fazer um bom jogo e chegar à vitória. O jogo do Estoril é uma referência, mas já terminou. O passado está no passado. Temos ainda muito que crescer. É por isso que trabalhamos. Temos uma tarefa muito difícil neste jogo e nos próximos», destacou o treinador em conferência de imprensa.

Apesar dos bons sinais, João Pedro Sousa espera dificuldades diante de um adversário «com excelentes resultados, principalmente em casa».

«Vamos encontrar uma equipa muito competente. Identificamos situações onde o Desp. Chaves é muito forte e outras onde nos compete criar problemas para criar desconforto. No fundo pretendemos dar continuidade ao bom jogo realizado no Estoril com o objetivo de ganhar. Sei que o discurso é repetitivo, mas é a nossa ambição», insistiu.

Face ao «crescimento claro da equipa», João Pedro Sousa considera que, se o Famalicão não ganhar esta sexta-feira, vai dizer que «o objetivo não foi cumprido».

O técnico fez ainda uma pequena abordagem ao próximo jogo da Taça de Portugal, frente ao Leixões, salientando a importância da competição para o clube.

«É uma competição muito importante para nós. Vamos jogar com o Leixões. Um jogo dificílimo. Quando chegar essa altura vamos pensar unicamente nesse jogo. Se vamos dar um passo à frente e pensar com quem vamos jogar a seguir seguramente que vamos ser eliminados. Mas isso não vai acontecer. Espero eu. Nem pensamos na eliminação nem na fase seguinte», destacou ainda.