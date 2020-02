João Pedro Sousa admite que o Famalicão vai «pensar em novas metas» depois de alcançado o «objetivo principal» da manutenção, na antevisão à receção ao Vitória de Guimarães, prevista para sábado.

O treinador quer «fazer uma segunda volta igual à primeira», sempre sem esquecer o principal objetivo, que é a manutenção no primeiro escalão.

«Quando terminámos a primeira volta disse que queríamos fazer uma segunda volta igual à primeira, apesar de sabermos que era quase impossível. Mas estamos disponíveis para atacar a segunda volta da mesma forma. Chegando aos 35 pontos, o que nos garante o nosso principal objetivo, vamos continuar a ser ambiciosos e a pensar em novas metas», afirmou o técnico em conferência de imprensa.

Sobre o próximo jogo, João Pedro Sousa admitiu estar à espera de dificuldades com um adversário «cujos objetivos são semelhantes» aos do Famalicão.

«Temos que ter a consciência de que vamos defrontar uma equipa muito forte. Vem de alguns resultados negativos, mas é uma das excelentes equipas do nosso campeonato. [Tem] excelentes jogadores, um excelente treinador. Esperamos inúmeras dificuldades. Estamos a trabalhar para conseguir anular a organização ofensiva do Vitória»,detalhou.

João Pedro Sousa espera, assim, encontrar uma «equipa forte, muito competitiva, muito difícil de vencer». «Mas o nosso objetivo é vencer e distanciarmos mais um pouco de um adversário cujos objetivos são parecidos com os nossos», acrescentou.

Apesar de tudo, o treinador desvendou que vai fazer algumas alterações na equipa de forma a conseguir gerir o plantel para a carga de jogos que se avizinha.

«A nossa proposta de jogo vai manter-se. Vou ser muito honesto. Vamos mudar vários jogadores. Tínhamos isso planeado. Queremos estar muito fortes e para isso temos de mudar, devido ao desgaste por causa do jogo de terça-feira [da Taça, com o Benfica]. Queremos estar fortes no sábado e na terça-feira e só gerindo jogadores é que conseguimos. Não preciso de dizer que tenho confiança nos que vão jogar. Sei que vão dar uma resposta forte e vencer o jogo», garantiu.

João Pedro Sousa não quis comentar a arbitragem no jogo com o Benfica, a contar para primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, nomeadamente o lance em que Gabriel alegadamente pisou Fábio Martins e poderia ter sido expulso.

«Não gostaria de falar de lances de arbitragem de jogos passados. Esse foi um lance rápido. No banco, nem percebi a gravidade do lance. Podia ser visto de outra forma pelo árbitro, mas entendo a decisão. São situações normais. Não foi por aí que perdemos o jogo», afirmou.