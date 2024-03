João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Boavista:

«Em todos os jogos falo sempre com o presidente no final e hoje não foi exceção. O que lhe disse é que não estou satisfeito, ele também não está, ninguém fica quando não se ganha e foi basicamente isso que falámos. Vamos tentar melhorar para ganhar mais jogos do que os que perdemos.

Entrada forte do Boavista, mas nós sempre equilibrados e organizados. O que desmonta as equipas tem a ver com a capacidade individual e da capacidade das desmarcações, com o aproveitamento do ataque à profundidade

Na primeira parte fomos superiores, tivemos aproximações à baliza adversária, mas não conseguimos marcar. Na segunda começámos a ficar desconfortáveis. Imediatamente antes de sofrer, já sentíamos que estávamos a perder o controlo do jogo. Acabámos por sofrer o golo. A equipa não se desorientou, fizemos as substituições e depois tivemos o azar da lesão do Henrique e acabámos com menos um. Ainda assim, ainda atiramos uma bola ao poste, é a 12.ª vez esta época. São muitas nos postes e poucas na baliza. O resultado acaba por se aceitar porque houve equilíbrio durante o jogo.

[mudança de sistema tático] Tendo em conta as características dos nossos jogadores, é um sistema que podemos evoluir e usar mais vezes. Mudamos um pouco atrás e mudamos na frente, pusemos dois jogadores no corredor central. Poderíamos criar problemas com estes jogadores e libertar os corredores. Uma vez ou outra foi resultando, na segunda já não.

[desempenho do Sorriso] É um jogador muito dinâmico e dá ao treinador diversas opções no ataque à baliza adversária. Tem a característica de jogar ou por fora ou em zonas mais centrais.

É um jogador de área, tem remate e oportunidades de golo. É um jogador que contamos e que é muito importante e tem sido importante».