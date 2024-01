João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, revelou estar à espera de um desafio difícil, mas também «engraçado, aliciante e motivador» frente ao Sporting de Braga, esta quinta-feira (18h00), no jogo que vai abrir a 18.ª jornada da Liga.

«Sendo o Sp. Braga uma equipa de ataque, se não formos competentes vamos ter dificuldades. Mas não vamos jogar à defesa, nunca o fizemos e não vamos fazer. Somos duas equipas que querem ficar com o controlo do jogo, querem até passar a dominá-lo. Se as duas querem fazer isto, alguma irá ceder, esperemos que seja o nosso adversário. Mas, de certeza, que vai ser um desafio engraçado, mas um desafio motivador e aliciante. Estamos dispostos a assumi-lo e dizermos claramente hoje que o objetivo é a vitória», destacou.

O Famalicão vai jogar com os bracarenses depois do triunfo alcançado, na jornada anterior, frente ao Casa Pia (2-0), e, em caso de nova vitória, podem alcançar um feito que ainda não alcançaram esta época, o de vencer dois jogos consecutivos.

«Espera-nos um jogo igualmente difícil perante uma equipa muito forte. É uma equipa que em todos os jogos tem uma capacidade ofensiva acima do normal. Percebe-se alguns problemas que poderá ter no número de alto de golos que tem sofrido, aliás, é assumido pelo seu treinador. Mas claramente vai ser um desafio extremamente difícil para nós. Mas, tal como na primeira jornada [Famalicão ganhou 2-1], vamos entrar a perceber como podemos disputar o jogo e tentar ganhar», salientou.

João Pedro Sousa desvaloriza, no entanto, os resultados menos positivos da formação de Artur Jorge, denotando a «exigência» que sempre impõem no seu trabalho.

«Estamos a falar de uma equipa com os níveis de exigência muito elevados. É isto que vamos encontrar neste jogo. Não sei se joga a nosso favor ou contra as dificuldades que o Sp. Braga teve nos últimos jogos. Conhecendo quem está do outro lado, sei que para este jogo só existe uma possibilidade, que é de vencerem o jogo. Se calhar torna a nossa tarefa ainda mais complicada. Mas a nossa principal preocupação é o nosso jogo. Foco total em nós», reforçou.

O técnico do Famalicão comentou ainda os elogios que o selecionador Roberto Martínez fez ao jogador do Famalicão Gustavo Sá, de apenas 19 anos. «É de grande importância o nosso selecionador nacional referir um jogador tão jovem e que foi formado no nosso clube. É um orgulho enorme para todos nós. Mas o Gustavo sabe que isto não chega. Tendo em conta aquilo que ele quer e aquilo que o treinador acha que ele pode dar, isto ainda não vai chegar. A exigência é muito grande. Ele tem imensa qualidade, mas também sabe que ainda não colocou cá fora tudo aquilo que sabe. Tem de continuar a trabalhar para evoluir ainda mais e chegar a outros clubes, a outros patamares e lutar por outras competições», explicou ainda.