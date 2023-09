João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Arouca:

«Tivemos um adversário que esteve sempre equilibrado. Foi um jogo competitivo e taticamente muito rico. Foi um jogo difícil, uma primeira parte competitiva, com oportunidades dos dois lados, chegamos poucas vezes, permitimos alguns remates do Arouca, e fizemos alguns erros não forçados. Tivemos um guarda-redes muito competente perante uma equipa muito competente.

[está à procura do parceiro ideal para o Zaydou] Em Vila do Conde percebemos que era preciso um dos médios aproximar-se à linha defensiva e por isso jogou o Topic. Hoje queríamos assumir mais o jogo e achamos que o Lacoux era o ideal. Tem muito a ver o perfil dos jogadores e com o jogo. Temos cinco médios defensivos e são todos muito bons.

[está satisfeito com o desenvolvimento da equipa] Pediram-me o quinto lugar o a final da Taça de Portugal e eu assumi o desafio. Olha para este jogo com o Arouca, é perceber que vamos ter desafios tremendos no campeonato e no próximo jogo, frente ao Boavista, vamos ter mais um».