João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após empate (0-0) frente ao Estrela:

«Fomos uma equipa muito insegura, com um jogo inseguro, e uma equipa intranquila. Percebemos o que tínhamos de fazer, mas não estávamos a conseguir fazer. Foi um jogo de sofrimento desde o primeiro minuto e nunca conseguimos acalmar para chegar a possibilidades de marcar. Tivemos poucas oportunidades de golo, assim como o adversário não teve, com a exceção das bolas paradas.

O que mais custou no jogo foi saber os caminhos, mas não os conseguir encontrar. Esticamos demasiado o jogo e não nos demos bem. Jogo difícil, muito sofrido, o que revela o estado emocional da equipa. Revela, também, a enorme vontade que os jogadores têm de vencer. Se o estamos a fazer da melhor forma, não sei, mas essa vontade dos jogadores querer ganhar, também ajuda na intranquilidade.

[assobios aumentam a intranquilidade?] Os assobios são normais. É uma equipa jovem e se adicionar a personalidade dos atletas, temos uma equipa introvertida, que acusa os bons e os maus momentos. Isso tem a ver com a personalidade da equipa e os jogadores por vezes reagem bem e outras vezes não. No seu todo, hoje notou-se intranquilidade e notou-se no jogo.

[posição de Sorriso] É um jogador muito versátil e estou muito contente com ele. Incomoda-me um pouco ele estar a apagar fogos, mas estou muito contente com ele, é um jogador muito inteligente, talvez hoje o melhor da equipa. É um jogador que facilita a vida ao treinador.

[já mudou o sistema tático, o que pode mudar agora?] Em termos de sistema tático, não. A equipa já não suporta mais nenhuma estrutura tática, já temos duas treinadas e não vamos abdicar delas. Temos agora duas semanas de paragem para trabalhar e penso que será importante. Podemos beneficiar com ela para tentar trabalhar os níveis de confiança para chegar às vitórias. Se não chegarmos às vitórias, pelo menos à qualidade do nosso jogo».